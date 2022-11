Mulher é resgatada em rodovia dois dias após desaparecer

Foto: Divulgação

Uma mulher que estava desaparecida há dois dias na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, foi resgatada neste sábado (5), em um trecho da BR-324.

De acordo com a VIABAHIA, concessionária que administra a rodovia, a mulher estava caminhando sozinha no KM 553 da estrada. Ela foi localizada depois que uma pessoa que passou pelo local a viu e acionou a empresa.

A motorista trafegava no sentido Salvador, quando avistou a mulher às margens da rodovia. No mesmo momento, falou com o Centro de Controle Operacional (CCO) da VIABAHIA, que acionou imediatamente uma das unidades de resgate da concessionária.

Ao chegar ao ponto indicado, a equipe fez o primeiro atendimento. A mulher estava lúcida, bem orientada e sem lesões aparentes. Após a checagem inicial, a paciente foi conduzida para o Hospital Dr. Pedro Américo de Brito, em Amélia Rodrigues, vizinha a Feira de Santana.

Enquanto isso, a equipe do CCO entrou em contato com o irmão da mulher, informando que ela havia sido encontrada. Ela estava sumida desde o dia 3 de novembro.

Em nota, a VIABAHIA informou que “se orgulha em colaborar com a segurança e bem-estar dos seus usuários e dos moradores dos municípios lindeiros as rodovias sob sua administração”.

CCO

É do CCO que parte o acionamento dos recursos disponibilizados pela VIABAHIA. O centro funciona 24 horas e faz a gestão dos chamados via telefones 0800 e de todo o Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS (siga em Inglês), que é composto pelo monitoramento por câmera (CFTV), sistema de contagem de tráfego, estação meteorológica e sistemas de rádio comunicação.

Câmeras de altíssima tecnologia monitoram a BR-324 (rodovia Engº Vasco Filho) e a BR-116 (rodovia Santos Dumont).

Segundo a concessionária, de abril de 2010 a setembro de 2022 cerca de 850 mil ligações foram recebidas pelo CCO. No mesmo período, mais de 1 milhão de ocorrências já foram atendidas.

Os número são: 0800 6000 324 (BR 324) / 0800 6000 116 (BR 116).

