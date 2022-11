Mulher Melão revela noite de sexo com Vin Diesel: ‘Veloz e furioso’

Foto: Reprodução/Instagram

Renata Frisson, conhecida nacionalmente como Mulher Melão, chocou a web ao revelar ter tido uma noite de sexo com o ator Vin Diesel, famoso pelos filmes da franquia “Velozes e Furiosos”.

Segundo a própria influenciadora, a noite quente aconteceu em 2010, quando Vin Diesel esteve no Rio de Janeiro para as gravações do quinto filme da saga.

A musa do OnlyFans contou a notícia durante entrevista para o programa “Foi Mau”. A Mulher Melão ainda contou que os dois saíram depois de um show do DJ David Guetta.

“Vin Diesel. Ele é veloz e furioso, foi emocionante”, soltou a musa ao ser questionada por Nicole Louise sobre a pessoa mais famosa com quem ela já ficou.

A Mulher Melão ainda revelou ter recebido assinatura de diversos jogadores de futebol famosos, mas deixou no mistério quem seriam. Não vou dar o nome do santo, mas posso falar o time, que é o Flamengo”, finalizou.

