Foto: Reprodução / Youtube

O nome de Anitta se tornou um dos mais comentados na Espanha na noite desta sexta-feira (4). É que a cantora performou a canção da carreira, “Envolver”, no “Los 40 Music Awards” e um momento inusitado durante a apresentação chamou a atenção da web.

É que a eterna ‘Poderosa’ desceu do palco e “envolveu” o público com seu jeito brasileiro de ser. Alguns convidados, como uma mulher que se afastou da cantora, parecem não ter gostado da atitude da estrela musical. Nas imagens é possível ver a convidada afastar a cadeira enquanto a ‘Malandra’ rebolava.

Não foi o caso da política Isabel Díaz Ayuso, que atualmente é a Presidente da Comunidade de Madrid. A governanta chegou a interagir com Anitta durante a performance.

Vale destacar que Anitta concorreu a três categorias na premiação, foram elas “Melhor Álbum” (Versions Of Me), “Melhor Artista” e “Melhor Colaboração” (Envolver Remix com Justin Quiles). Veja o momento abaixo:

Mulher se afasta de Anitta em apresentação na Espanha e momento viraliza nas redes sociais 📹Reprodução/Redes sociais#anitta pic.twitter.com/pt0KkhTpyF — iBahia (@iBahia) November 5, 2022

