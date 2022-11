Mulheres trocam tapas em inauguração de loja física da Shein

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um grupo de mulheres trocou tapas e puxões de cabelo, neste sábado (12), durante a inauguração da primeira loja física da Shein no Brasil e na América do Sul. A marca chinesa de roupas e acessórias criou um formato pop-up (temporário), que vai permanecer disponível até 16 de novembro.

Entretanto, na abertura da loja, muita confusão e até brigas foram registradas. Nas redes sociais, um vídeo mostra parte do empurra-empurra (Assista abaixo).

Para atrair os clientes, foi oferecido 15% para as compras presenciais. As filas começaram, segundo alguns internautas, a partir de 06h e o acesso foi comprometido. A loja da Shein fica localizada no Shopping Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo.

Em entrevista ao G1, Felipe Feistler, gerente da Shein no Brasil, afirmou que 11 mil peças estariam disponíveis para os consumidores. A Shein ainda não se pronunciou sobre a confusão.

🚨CONFUSÃO E GRITARIA: Vídeo mostram briga na inauguração da loja da Shein na Vila Olímpia, em São Paulo pic.twitter.com/fKz2tGQp3M — aiTunes (@aiTunesOF) November 12, 2022

Vídeo da inauguração da loja da Shein na Vila Olímpia. Meu namorado e minha sogra estão na fila desde às 6h e agora virou esse caos generalizado pra entrar. pic.twitter.com/p2CMhRg3mE — carolina (@_linaps) November 12, 2022

