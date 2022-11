Multilab é uma das maiores companhias farmacêuticas da América Latina e atua há mais de 30 anos no mercado de trabalho. A empresa é especializada na pesquisa, fabricação, desenvolvimento e distribuição de remédios genéricos, de prescrição e OTC. Hoje, a Multilab está à procura de novos colaboradores. Confira as vagas.

Multilab abre vagas de emprego no sul do país

A empresa atua no estado do Rio Grande do Sul com mais de 500 funcionários especializados no desenvolvimento de pesquisa, produção e distribuição de medicamentos. A Multilab possui um amplo portfólio com remédios genéricos e OTC. Hoje, a companhia busca profissionais qualificados para fazer parte da equipe.

Trata-se de uma empresa brasileira que oferece aos seus funcionários vários benefícios e uma remuneração que compactua com o mercado de trabalho. Devido ao seu crescimento, a Multilab abriu novas oportunidades de emprego, destinadas aqueles que encaram desafios como novas oportunidades e buscam pelo seu crescimento profissional junto das atividades empresariais. Confira as vagas disponíveis.

Auxiliar de Produção I – São Jerônimo/RS;

Técnico de Segurança do Trabalho – São Jerônimo/RS;

Operador de Produção – São Jerônimo/RS;

Técnico Mecatrônica – São Jerônimo/RS;

Gerente Contas – Porto Alegre/RS;

Auxiliar de Produção II – São Jerônimo/RS;

Planejador de Manutenção.

Auxiliar de Produção III – São Jerônimo/RS.

Veja também: MRS Logística abre 25 vagas de emprego em Barra do Piraí

Como se candidatar

Para mais informações referente as vagas divulgadas, basta acessar o site 123 empregos. Em seguida, seguir as orientações e enviar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.