Multilog abre EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

A Multilog, fundada em 1984, na região de Santa Catarina, é uma companhia especializada em logística e soluções integradas. Hoje a rede está recrutando novos profissionais pelo Brasil. Confira, a seguir.

Multilog abre empregos pelo Brasil

A Multilog é uma empresa especializada na entrega de soluções e logística integrada. Para se destacar dentro desse mercado, a companhia segue a cultura de colocar as pessoas em primeiro lugar.

Atualmente, a rede possui unidades distribuídas estrategicamente pelo Brasil, em regiões como: Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Recentemente novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Confira, a seguir:

Analista Aduaneiro – Campinas;

Analista de Cultura Organizacional – Itajaí / SC;

Analista de Gerente – Itajaí / SC;

Assistente de Operações – São José dos Pinhais;

Auxiliar Mecânico de Máquinas – Salvador / BA;

Banco de Talentos – Trabalho Remoto;

Consultor (a) de Desenvolvimento de Negócios – São José dos Pinhais;

Programa Jovem Aprendiz – Campinas;

Líder de Transporte – Salvador / BA;

Operador (a) de Empilhadeira – Itajaí / SC;

Téc. de Segurança do Trabalho – Itajaí / SC.

Como se candidatar

A Multilog, fundada em 1984, é uma empresa que fornece soluções e logística integrada aos consumidores.

Para alcançar consumidores ao redor do Brasil, e se tornar um grande nome no mercado, a equipe fez a diferença.

Com um ambiente de trabalho inovador e inclusivo, a companhia segue entregando serviços de qualidade aos clientes. Quer fazer parte dessa equipe? Acesse o site 123empregos e veja mais informações.

