Foto: Carlos Pires

O Museu das Favelas estará aberto ao público no próximo sábado (26), em São Paulo. Para recepcionar o público, a exposição FAVELA-RAIZ estárá aberta para visitação. O museu está localizado no Palácio dos Campos Elíseos e vai funcionar de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

A exposição FAVELA-RAIZ reverencia a memória e as heranças do movimento de transformação do Palácio dos Campos Elíseos. No hall de entrada estarão esculturas tecidas em crochê, criadas pela artista Lidia Lisbôa Fronteras com a colaboração de 7 mulheres do Coletivo Tem Sentimento e Cooperativa Sin Fronteras.

Foto: Carlos Pires

Além disso, em uma sala expositiva lateral, foi instalado um espaço audiovisual sensorial, onde estarão expostas fotografias de 20 fotógrafos e produtores de conteúdos de diferentes periferias do Brasil. A sala foi batizada de “Visão Periférica” e propõe aos visitantes a observação da multiplicidade de linguagens e experiências nas favelas.

No ambiente externo, uma instalação que sintetiza a história do Palácio dos campos Elíseos baseando-se na pesquisa feita pelo grupo História da Disputa e com artes produzidas pelo Coletivo XiloCeasa. Nos jardins do Museu, Paulo Nazareth, artista conhecido por suas andanças ao redor do mundo, traz uma das instalações de seu projeto “Corte Seco”. A peça exposta é uma escultura de alumínio, de 06 metros de altura das instalações em homenagem à ativista e intelectual Maria Beatriz Nascimento.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.