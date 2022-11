Museu Geológico da Bahia é reaberto com réplicas de animais

Foto: Fernando Vivas / ASCOM-SDE

O Museu Geológico da Bahia (MGB), em Salvador, será reaberto na quarta-feira (30), após ficar fechado para o público por causa de uma reforma na estrutura física. O espaço reabre com exposições de rochas, minerais, pedras preciosas, fósseis e réplicas gigantes de animais pré-históricos.

O MGB, que completou 104 anos em 2022, fica localizado na Avenida Sete de Setembro, no Corredor da Vitória.

A visitação é gratuita e explora as riquezas do solo, do subsolo, de meteoritos, entre outros, além de levar ao público a história geolócia e o patrimônio mineral da Bahia.

O Museu tem 15 salas temáticas, entre elas a do Universo e dos Fósseis, um auditório com 125 lugares que acolhe reuniões científicas, além de palestras educativas e a Sala de Arte Cinema do Museu, que funciona de terça à sexta-feira, das 13h às 18h e aos sábados e domingos, das 13h às 17h.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.