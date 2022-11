Músico do Neojiba é roubado e cria campanha para recuperar instrumento

Foto: Divulgação

O músico Eliel Santana, spalla da Orquestra 2 de Julho do Neojiba foi roubado no começo da noite de terça-feira (8). O músico perdeu o instrumento que utiliza no projeto para apresentações, por causa disso, uma campanha está sendo realizada na tentativa de recuperar o violino.

Segundo Eliel, o assalto ocorreu por volta das 18h30, quando ele chegava em casa, no bairro de Paripe. O assaltante estava em uma moto e portando uma arma quando deu voz de assalto ao rapaz.

“O assalto ocorreu, mais ou menos, às 18h30 da tarde, aqui mesmo no bairro de Paripe. Tudo aconteceu muito rápido. Eu vim de carona com um colega, ele mora em Fazenda Coutos, me deixou no ponto principal. Peguei um mototáxi e chegando aqui, o mototáxi me deixou, foi embora. Logo em seguida o assaltante apareceu, passou por mim de moto, deu a volta e em seguida me abordou”, explicou.

Além do instrumento, o músico também perdeu o celular. Segundo Eliel, o assaltante estava com uma arma na mão.

“Pediu meu celular e depois pediu o meu instrumento, com a arma na mão, e depois foi embora”, rememora.

O instrumento roubado faz parte da trajetória como músico de Eliel Santana e o acompanhou em diversas apresentações com o Neojiba. O violino foi cedido pelo projeto para que o jovem pudesse participar do núcleo.

“O violino tinha uma importância muito grande pra mim. Vários marcos na minha história como violonista, foram com esse violina. Foi também um instrumento com o qual eu aprendi muito, pude crescer bastante, e ele fez parte de muita coisa comigo”, conta.

Ao iBahia, o músico disse que apesar de não saber exatamente, o prejuízo, caso o instrumento não seja recuperado, pode chegar a 10 a 15 mil reais. O violino é de cor clara, está carimbado com a marca do Governo do Estado e foi levado junto com uma case preta com nome laranja.

Agora, Eliel pede para que quem saiba informações sobre o paradeiro do instrumento, o ajude a recuperá-lo. O músico registrou boletim de ocorrência na 5a Delegacia Territorial – Periperi.

“Se alguém ver alguma postagem, ou então em algum site anunciando violino, que tenha as características de um estojo preto, com o nome laranja em cima… o violino é claro, ele tem algumas rachaduras, porque ele foi restaurado. Dentro do estojo tem uma spalleira preta, acoplada de uma arco. É um estojo simples, mas o violino é de grande importância. Se alguém viu, ou então soube de alguém, eu peço que, por favor, entre em contato.

O spalla, função que Eliel ocupa atualmente no Neojiba, é o primeiro violino de uma orquestra, braço direito do maestro. Ele irá se apresentar neste domingo, 13, ao lado dos demais músicos da Orquestra 2 de Julho, no Teatro Castro Alves.

Campanha do Neojiba

O Neojiba lançou uma campanha de recuperação do violino. Quem tiver informações sobre o instrumento, pode entrar em contato pelo telefone 71 3044-2959. O programa irá oferecer ingressos para os concertos do projeto como recompensa ao ato de solidariedade.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.