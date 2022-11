A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apoia, de 1º a 30 de novembro, o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, conforme divulgação oficial.

Mutirão de Negociação e Orientação Financeira ocorre até 30 de novembro

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados, em parceria com a Senacon, Banco Central do Brasil e Associação Procons Brasil.

Objetivo

O objetivo é possibilitar que o consumidor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos em atraso, destaca a divulgação oficial. Pessoas físicas com dívidas, que não possuem bens dados em garantia, que estejam em atraso e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras, poderão negociar suas dívidas.

Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para participar da campanha, o interessado deve acessar o site do mutirão, criado especialmente para esta ação.

Orientações financeiras

Nele, há orientações sobre como organizar as finanças e conseguir negociar as dívidas. Além disso, é possível ter acesso aos canais diretos dos bancos e à plataforma de conciliação Consumidor GovBr, sistema criado pela Senacon, onde é possível solucionar demandas de consumo pela internet. Atualmente, mais de 160 instituições financeiras participam da plataforma, destaca o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Sobre o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira

Conforme informações da Febraban, o Brasil registrou 67,98 milhões de pessoas inadimplentes em agosto de 2022, de acordo com o Mapa de Inadimplência do Serasa. Desse total, 28,82% têm dívidas no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário – o restante tem contas de água, luz e gás e prestações de lojas, entre outras, em atraso.

Oportunidade

Entre os dias 1º e 30 de novembro, a população terá a oportunidade de negociar com bancos e financeiras e se preparar para colocar a vida nos eixos ainda em 2022. Visto que, nesse período, acontece o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira.

Quais dívidas podem ser negociadas no mutirão?

Qualquer dívida em atraso com bancos ou financeiras, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia (veículos, motocicletas e imóveis). Você poderá negociar dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito.

Não serão aceitas negociações de contratos que estejam com as parcelas em dia, de acordo com a Febraban. Portanto, essa pode ser uma boa oportunidade para planejar suas finanças para 2023 e alcançar suas metas pessoais em longo prazo.