Na Bienal do Livro Bahia, Livraria do Senado apresenta política de forma lúdica

Na Bienal do Livro Bahia existem espaços para todos os livros e públicos, incluindo um local onde se pode encontrar obras sobre direito e legislação com um preço acessível, a Livraria do Senado.

No espaço, que segue junto com a Bienal no Centro de Convenções até a terça-feira (15), é possível encontrar de obras infantis que destrincham as leis federais para crianças, até obras densas que antigamente eram proibidas por serem escritas por mulheres.

É nesse cenário que Jaqueline, de 44 anos, mãe de Catarina, de 14 anos, procura mostrar para a filha a importância de entender política desde cedo.

“A escola dá noções de ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), essas coisas, né? E esse contexto da coleção de miúdos do Senado eu já conhecia pelo site. E aí o adolescente e a criança consegue observar de uma forma mais lúdica e com as informações pertinentes”, explicou em entrevista ao iBahia.

“Então eu acho bem interessante, comprei agora (o livro) para dar de presente. Conheci a iniciativa pelo site do senado, já comprava pra mim (por conta do trabalho) e foi assim que comprei pra ela (filha) o primeiro. Nem esperava que tivesse aqui na Bienal”, finalizou.

As obras da Livraria do Senado custam entre R$3 e R$30 e, caso você não consiga achar alguma em específico, a compra pode ser feita virtualmente e sem custo de entrega.

