Na Bienal do Livro Bahia, Tainá Muller exalta ‘Bom Dia, Verônica’

Foto: Isla Carvalho/iBahia

A atriz Tainá Muller, sucesso como protagonista da série da Netflix “Bom Dia, Verônica”, marcou presença na Bienal do Livro Bahia, neste sábado (12), na capital baiana.

No Centro de Convenções Salvador, Tainá falou com iBahia sobre a importância de um evento como a Bienal, a relação com Salvador e a nova temporada da série que é baseada no romance de Ilana Casoy e Raphael Montes.

“Nossa para mim uma honra e assim, eu tô só chateada porque eu tenho passado só com trabalhos em Salvador. Eu não consegui hoje, queria fazer um passeio, mas não consegui e eu sempre venho pra Bahia, sempre vim para as praias e eu ainda preciso reservar um momento só para Salvador”, iniciou.

Sobre a Bienal, Tainá Muller ressaltou a importância de um evento que trate os livros como protagonistas da vida. “Nossa incrível, né? Eu adoro Bienal, eu tava falando que adoro Feira do Livro, Bienal do Livro assim, né? Eu sou de Porto Alegre, então a gente também tem a tradição da Feira do Livro de lá e eu acho muito legal que as pessoas se interessem”, afirmou.

Foto: Divulgação/Netflix

A artista também falou sobre o sucesso de “Bom Dia, Verônica” junto ao público e citou a identificação com a história da trama como um dos pontos que tornaram tudo tão grandioso na plataforma de streaming.

“Eu acho que o que pega a galera é justamente a temática, né? Infelizmente uma temática que é uma ferida aberta no Brasil, né? Essa questão da violência doméstica, da violência contra mulher. Então eu acho que não tem quem não identifique, ou uma história que ouviu falar ou alguém que conhece ou até a própria pessoa que viveu algo do tipo e eu fico muito feliz de saber que a série, de uma certa forma, serve para alertar também sobre essa questão”, disse.

“Então muitas mulheres chegam até mim e falam ‘ah eu descobri que meu relacionamento era abusivo assistindo a série’ ou despertam pra certas coisas assim, então eu costumo falar que o ‘bom dia’ não é só um bom dia pra Verônica é pra várias mulheres”, completou.

Bienal do Livro Bahia

A Bienal do Livro Bahia segue no Centro de Convenções Salvador, na capital baiana, até a terça-feira (15). Os ingressos podem ser adquiridos no local, a partir de R$10.

Serão mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes, estímulo e produção de conhecimento.

