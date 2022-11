Foto: Divulgação

O filme “Na Rédea Curta” estreia nos cinemas nesta quinta-feira (1°). Gravado na Bahia, o longa traz os personagens icônicos Mainha e Júnior, que nasceram de um canal no YouTube.

Na trama, Júnior descobre que terá um filho e decide ir atrás do pai dele, em Cachoeira, no recôncavo do estado, depois que Mainha revela a paternidade dele.

Além de Sulivã Bispo e Thiago Almasy, que dão vida aos personagens principais, o filme ainda tem nomes como Zezé Motta, Cristian Bell, Cristina Pereira, Luciana Souza e Rita Batista.

Confira o trailer

Sinopse

Da periferia de Salvador, criado apenas pela mãe, Júnior, aos 20 anos, descobre que vai ser pai e decide, a partir disso, ir atrás de seu pai. Mainha, mãe super protetora, se vê obrigada a revelar a identidade do pai de Júnior, que mora no interior do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira. Inicia-se então uma divertida viagem de Mainha e Júnior em busca do pai, numa aventura repleta de confusões que no fim só servem para aproximar mais mãe e filho. Afinal, para Júnior, Mainha é insubstituível, e não há nada nem ninguém no mundo capaz de ocupar o seu lugar.

