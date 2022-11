‘Nada contra Dado, tinha contra o sofrimento da Wanessa’, diz Zezé Di Camargo

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Zezé Di Camargo revelou que o namoro entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella está funcionando muito bem e o ator já está inserido na família Camargo.

Em entrevista para a coluna de Lucas Pasin, do UOL, o sertanejo abriu o jogo sobre a relação com Dado e afirmou não ter nada contra ele, mas sim contra o sofrimento da cantora do passado.

“Falo sempre, e vou repetir: a verdade é que eu nunca tive nada contra o Dado, tinha contra o sofrimento da Wanessa. Então, naquele momento da vida que ele não estava fazendo bem para a minha filha, eu era contra a relação”, explicou.

O pai de Wanessa Camargo ainda afirmou que a felicidade da cantora é o mais importante para ele no momento e chegou a citar uma canção da dupla com Luciano.

“Se hoje o Dado for melhor e a Wanessa estiver feliz, a vida é dela, e eu só tenho a torcer pela felicidade deles. Criei meus filhos para serem felizes, e não para viver a minha vida, e nem eu a deles. Quero flores em vida”, explicou.

Ainda segundo a coluna, fonte próxima da família da cantora afirmou que ela e Dado já planejam uma gravidez. “Wanessa e Dado vivem o sentimento de ‘verdadeiro amor’, são intensos, se jogam no relacionamento com a emoção, e quando eles falam de filhos têm o apoio da família”, disse a fonte.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.