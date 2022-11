Namorada de Juliana Paes se derrete por amada e solta novidade

Foto: Reprodução/Instagram

A jogadora de vôlei Juliana Paes ganhou uma declaração cheia de amor da namorada, a também jogadora Maynara Rossi, por meio das redes sociais.

Nos stories do Instagram, a namorada de Juliana compartilhou uma foto da amada em campo e se derreteu: “Te amo, gatinha. Tenho muito orgulho de você! Arrasa”.

A declaração chegou por conta do jogo do time de Taubaté contra o Sorocaba/Sesi, em busca do acesso na Superliga C. O time de Juliana venceu por 3 sets a 0 a partida.

Maynara também comemorou na rede social uma novidade da família. O cunhado da jogadora, irmão de Juliana Paes, João Gabriel, foi contratado para o time de vôlei do Niterói.

“Te amo, cunhadinho. Brilha e brilha”, escreveu a jogadora. Juliana Paes também comemorou a novidade: “Coisa linda de Juju”.

Entrevista

Recentemente, a jogadora falou com o iBahia sobre a vida pessoal e a relação do seu nome com a atriz global, o que gera confusões em alguns momentos da rotina.

“Até agora eu não entendi o motivo disso ter acontecido, tem gente que não abre a reportagem pra ler e já começa a compartilhar, e eu tomei um susto. Comecei a receber bastante mensagens nas minhas fotos com a Maynara, muita gente falando ‘caramba, que susto!’, achando que fosse a atriz. Mas eu fico feliz por que viralizou uma mensagem de amor. O amor é sempre válido”, disse a atleta em entrevista exclusiva ao iBahia.

“Me mandaram um tweet da atriz desejando todo o amor do mundo para mim e eu achei isso o auge. Ela ter compartilhado uma reportagem e ter desejado felicidades era o que faltava assim. Fico contente que essa mensagem de amor tenha chegado a tanta gente”, completou.

