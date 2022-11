Não tem um smarthphone? Conheça algumas vantagens de ter um

Foto: Divulgação Canva

Não tem nada pior do que você estar no trabalho ou no barzinho com os amigos e não conseguir tirar uma boa foto ou fazer aquela filmagem top no seu show preferido, né? Sem contar de não conseguir dar aquela paquerada nas redes sociais, hein? Chega de passar aperto e mude logo para um smarthphone. Confira aqui 4 vantagens de ter um:

1. Internet no celular. Com um smarthphone, você tem acesso à internet no celular através de wifi ou 3, 4 e até 5g, a depender do plano que você faça em sua operadora de preferência.

2· Aplicativos. Com o smarthphone, você tem acesso a diversos aplicativos, como: Whatsapp, Instagram, Facebook, Bancos e aplicativos de paquera também, hein?

3· Câmera. Chega de passar aperto na hora de tirar uma foto ou fazer uma filmagem. Com o smarthphone, você tem acesso a diversas configurações já inclusas no celular, onde você pode editar suas fotos e vídeos do jeito que deseja.

4· Agenda eletrônica. Nada de ficar mais anotando suas demandas em papéis e acabar perdendo. Com o smarthphone, você tem acesso a uma agenda eletrônica, onde você pode registrar tudo do seu dia a dia e salvar em uma pasta para facilitar a sua vida.

Veja também! Aposte em tecnologia na Black Friday: veja dicas de produtos!

Gostou? Sabe aonde você pode adquirir um bom smarthphone? Na Le Biscuit! E lá você encontra ótimas opções de descontos para a sua casa. Aproveite o Antecipa Black Friday

Leia mais sobre Dicas da Le no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.