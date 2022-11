Natal do Mundo Bita chega no Parque Shopping Bahia

Foto: Marketing Parque Shopping Bahia

O espírito natalino está chegando ao Parque Shopping Bahia, e neste ano, ele vem acompanhado da magia do Mundo Bita. A atração preparada para os clientes foi instalada na Praça de Eventos e conta com mega tobogã de 25 metros, árvore temática, balões giratórios, espaço kids com pintura de desenhos e uma gigantografia do Bita em 3D.

Nos finais de semana de novembro e dezembro, até o fim de semana da véspera de Natal, o personagem ‘Bita’ estará no shopping para encontrar e tirar fotos com os pequenos e suas famílias. E às sextas-feiras, corais natalinos vão encantar os clientes com os clássicos de Natal. Confira a programação completa abaixo.

Papai Noel

Em novembro, o Papai Noel ficará no seu trono recebendo as crianças para fotos das 15h às 21h30, de quinta a domingo. Já em dezembro, a criançada poderá conhecer o Noel todos os dias, também das 15h às 21h30, além disso, os pets também poderão tirar foto com seus tutores, em um troninho dedicado para eles.

“O Natal sempre encanta adultos e crianças. É quando as famílias vêm ao shopping para passear, apreciar a decoração e tirar foto com o Papai Noel. Além de fazer tudo isso, nossos clientes poderão se divertir e brincar com a atração do Mundo Bita, pensada para unir a magia do Natal com a diversão proporcionada pelos brinquedos e personagens”, ressaltou Paulo Magalhães, gerente de Marketing do empreendimento.

Programação ‘Natal do Mundo Bita’

Mega tobogã de 25 metros (pago) *regulamento no site a partir do dia 12/11

Espaço Kids (gratuito)

Balões giratórios (gratuito)

Quebra-cabeça (gratuito)

Cama Elástica (pago ou 1kg de alimento não perecível) *regulamento no site a partir do dia 12/11

Cenário gigantografia do Bita em 3D (gratuito)

CORAIS NATALINOS

Quando? todas as sextas-feiras entre 18/11 e 23/12, às 18h

Praça de Alimentação

ENCONTROS COM BITA (Meet & Greet)

Quando? Todos os finais de semana, até dia 24/12. (Exceto dia 12/11), às 16h às 16:30h / 17h às 17:30h / 18h às 18:30h / Horário especial: 24/12: 13h às 13:30h / 14h às 14:30h / 15h às 15:30h

Praça de Eventos

