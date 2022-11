Natália Deodato assume namoro com ex-jogador de futebol

Foto: Reprodução / Instagram

Natália Deodato não faz mais parte do time das solteiras. A ex-BBB assumiu publicamente o seu novo namoro com o ex-jogador de futebol Breno Tótoli nesta quarta-feira (9).

Nas redes sociais, a jovem de 22 anos fez uma longa declaração ao amado seguido de uma sequência de fotos do casal.

“Era para ser só uma ficada, mas quando meu olhar cruzou o seu muita coisa mudou… Me alegro tanto em ter você na minha vida, nos momentos que mais precisei segurou minha mão, quando pensava em desistir estava sempre me apoiando e nos momentos de alegria me fazia lembrar o quão abençoada sou, me mima e me acalma, apoia e incentiva, chama de canto se necessário, mas sempre ao meu lado, obrigada por ser paciente e compreensivo, obrigada por sempre se esforçar e dar o seu máximo para que tudo dê certo, obrigada por cuidar tão bem de mim!”, escreveu a ex-BBB.

Ainda na publicação, ela destacou o principal motivo de não expor o relacionamento na web após o pedido de namoro. A ex-BBB não queria expor o ex-atleta que é reservado em suas redes.

“Eu demorei muito para tomar essa decisão por medo, medo de te envolver em toda bagunça de um pós reality, medo da minha confusão e confesso que medo de me frustar também, mas a vida é um risco e Eu assumo todos os Riscos! A meta é apenas ser feliz”, completou ela.

Breno Tótoli Rocha é de Belo Horizonte e já atuou em times como Atlético Roraime Clube, Sociedade Esportiva Patrocinense, Associação Atlética Orleans, entre outros. Veja o post abaixo:

