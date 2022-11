Nath Finanças diz que Neymar pediu ajuda com impostos

Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora e analista de finanças pessoais Nath Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, fez uma piada com Neymar na manhã desta terça-feira (1º). O jogador, no entanto, não gostou da brincadeira. Nas redes sociais, ela disse que o atleta teria mandado mensagem pessoal a ela para pedir ajuda para declarar imposto.

“Gente, Neymar na minha dm HOJE implorando pra ajudar a declarar o Imposto de Renda”, afirmou Nath Finanças por meio de seu Twitter.

Neymar respondeu: “Como tem gente que gosta de aparecer, né?”, além de ter escrito um palavrão e insunar que a criadora de conteúdo “quer biscoito”, termo usado para quando alguém quer chamar atenção.

Provocação

Neymar tem enfrentado problemas na Justiça por causa de suposto crimes de sonegação fiscal. Ele foi absolvido recentemente de uma ação na Justiça Espanhola.

No processo aberto pela empresa DIS, que representava o atleta, a promotoria pedia dois anos de prisão e multa de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 53 milhões.

A empresa alega que o valor do passe foi diluído em contratos fictícios e que teria recebido menos do que deveria pelo passe. São processados além do jogador, os pais do atacante e os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rossel e Josep Bartomeu.

Apesar da retirada das acusações por parte da promotoria, a DIS seguirá com o processo na Espanha contra todos os réus, menos Nadine Gonçalves, mãe do jogador.

