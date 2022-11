Natura recruta recém-formados para programa de trainee exclusivo para pessoas negras

Já imaginou trabalhar em uma das mais renomadas empresas do país – e do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a Natura&Co está recrutando recém-formados para seu programa de trainee exclusivo para pessoas negras. Intitulada CorageNatura, a iniciativa busca profissionais interessados em se tornar futuros líderes para a empresa. As chances são para atuação no Brasil.

Podem se candidatar profissionais que tenham concluído a graduação (bacharelado ou tecnólogo) até setembro de 2022 e se autodeclarem negros ou pardos. O processo de heteroidentificação será realizado por um comitê de Diversidade, Igualdade & Inclusão da Natura e é essencial ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo (SP).

Os interessados deverão ter, ainda, espírito de liderança, inovação e intraempreendedorismo, além de experiências de vida transformadoras e que possam ser compartilhadas. A empresa reforça que também procura por pessoas que tenham orgulho de suas origens e que queiram influenciar e formar times multiculturais, diversos e que gerem impacto positivo ao seu redor.

A Natura oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem plano de saúde, seguro de vida, gympass, cartão farmácia, serviços de assistência psicológica, financeira, jurídica e social, acompanhamento multidisciplinar para gestantes, licença maternidade estendida de até 180 dias, licença paternidade estendida de até 40 dias, berçário, benefício para os filhos de colaboradores com deficiências, restaurante na empresa, transporte fretado ou vale-transporte, short friday, trabalho híbrido, parceria com o Itaú e desconto nos produtos da marca.

Como se candidatar

As inscrições vão até o dia 15 de dezembro e o processo seletivo será dividido em etapas, que incluem inscrição, testes online, workshop sobre Inovação e Intra Empreendedorismo, case entrevista online e um painel final, que será realizado de maneira presencial em São Paulo, capital. Clique aqui para se inscrever e participar da seleção.