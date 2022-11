Neobpo é uma empresa especializada na terceirização de negócios e processos no ramo de Call Center que atua em 5 estados com mais de 10 unidades operacionais. A companhia oferece tecnologia customizada em todas as áreas de atuação. Hoje, a Neobpo está abrindo 17 vagas de emprego no setor de Telemarketing em Curitiba. Confira.

Neobpo abre vagas para Operador de Telemarketing em Curitiba

A empresa deu início às suas atividades em 2017 e hoje já está presente no Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Pernambuco e Ceará. A companhia promove soluções de atendimento de forma ágil e eficaz, de acordo com a necessidade dos seus clientes. Hoje, a empresa abriu novas oportunidades de emprego em Curitiba.

Neobpo oferece aos seus funcionários uma remuneração que compactua com o mercado de trabalho e vários outros benefícios. É uma empresa de qualidade, por isso, busca profissionais que se identificam com a mesma. A vaga é para aqueles que estão em busca de novos conhecimentos e desafios, priorizando sempre seu crescimento profissional junto das atividades da empresa.

Operador de Telemarketing (17 vagas) – Curitiba/PR: Atendimento de Call Center para produtos bancários. Horário : Segunda-feira a sexta-feira das 09:50 às 18:00.

Veja também: JBS abre 84 vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Aos que possuem interesse na vaga divulgada, podem acessar o site 123 empregos. Em seguida, é só seguir as orientações disponíveis e encaminhar um currículo para análise. A empresa procura por profissionais qualificados que tenham paixão pelo que fazem.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.