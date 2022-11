Netflix anuncia data da 2ª temporada de Casamento às Cegas

Foto: Divulgação

A Netflix anunciou a data da segunda temporada de ‘Casamento às Cegas Brasil’. O reality show retorna com novos casais no dia 28 de dezembro, com a manutenção dos apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo.

A segunda temporada do reality será lançada em três partes, sendo as duas finais em 4 e 11 de janeiro.

As regras e a dinâmica do experimento são as mesmas. Os participantes passam dez dias conversando literalmente às cegas e por meio de cabines para se conhecerem, criarem conexões emocionais e decidirem com quem querem se casar.

Com o match feito, eles se vêem pela primeira vez e, na sequência, já embarcam para a lua-de-mel – nesta temporada, em um hotel na incrível Floresta Amazônica -, iniciando a convivência e tentando também uma conexão física.

Os casais, então, passam a morar juntos por um mês a fim de testar o amor declarado, manias, rotina, atribulações da vida real e, claro, família e amigos de seus companheiros. A ansiedade só aumenta para o tão esperado dia do casamento, em que os participantes podem dizer sim… ou serem deixados no altar.

Leia mais sobre Reality Shows no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.