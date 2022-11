Neymar assusta torcedores ao mostrar tornozelo lesionado

Foto: Reprodução/ Instagram

O atacante Neymar Jr. surpreendeu os seguidores e torcedores da seleção brasileira ao compartilhar imagens do tornozelo que foi lesionado na vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo na quinta-feira (24).

Na ocasião, Neymar compartilhou imagens da fisioterapia que vem fazendo em Doha para a recuperação, prevista para as Oitavas de Final, caso a seleção se classifique. No registro é possível observar o inchaço no local.

De acordo com o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, o atleta teve uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito. Além de Neymar, a seleção conta com outro desfalque, Danilo, que sofreu uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

“Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso”.

Na última sexta (25), o atacante agradeceu o carinho dos torcedores. “Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma Copa do Mundo. Tenho lesão, sim, é chata, vai doer, mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera para o inimigo me derrubar assim? Jamais!”.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.