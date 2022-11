Neymar curte post que debocha de vício em droga de Casagrande

Foto: Reprodução

Neymar curtiu uma postagem que debocha do vício em drogas do comentarista Walter Casagrande e causou polêmica nas redes sociais. Tudo começou quando o ex-jogador questionou, na coluna que tem no UOL, na segunda-feira (7), se o atacante “pretende ser jogador ou celebridade na Copa”.

“Ele vai querer ser jogador ou celebridade na Copa? Se jogar bola, ficando de pé, sem entrar na onda de cai-cai, a seleção ficará mais forte. Mas se escolher ficar se olhando no espelho e se admirando, a seleção não vai a lugar nenhum. Podemos perder a Copa do Mundo para o narcisismo do Neymar”, dizia trecho do texto de Casagrande.

Após o texto ser publicado, Neymar curtiu uma série de publicações ofensivas a Casagrande, incluindo uma no qual um internauta debocha da dependência química do ex-jogador. Ele foi viciado em cocaína e já falou diversas sobre a luta em relação às drogas.

