Neymar pode ficar fora da Copa após entorse no tornozelo

Os fãs e admiradores do futebol de Neymar já podem respirar aliviados. É que o camisa 10 da Seleção Brasileira sofreu uma entorse no tornozelo, mas a lesão é mais comum do que se imagina.

O atleta teve de ser substituído na partida de estreia do Brasil, nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia. A equipe comandada por Tite bateu o adversária por 2 a 0. O atacante do Paris Saint-Germain foi visto chorando no banco de reservas e teve de iniciar o tratamento com gelo já na beira do gramado.

O entorse no tornozelo é um movimento excessivo da articulação que causa estiramento ou ruptura dos ligamentos do tornozelo que acontece frequentemente em atletas durante práticas desportivas.

Segundo o ortopedista e traumatologista com especialização em cirurgia do pé e tornozelo, Dr. Leonardo Rodrigues, o tratamento de Neymar pode levar de uma até seis semanas, a depender da gravidade da lesão. Vale destacar que a Copa do Mundo se encerra no dia 18 de dezembro.

“Geralmente não são graves e apenas 30% das lesões evoluem com sequelas tardias . É uma lesão extremamente comum e estima-se que 1 entorse para cada 10000 pessoas por dia no mundo . Representa 25% de todas as lesões em um pronto atendimento ortopédico”, explicou ele.

O profissional também deu dicas de como atletas profissionais e amadores podem se prevenir da lesão. “As pessoas podem se utilizar de imobilizadores semi-Rígidos para reduzir os riscos da entorse do tornozelo . Treinos de propriocepçao e fortalecimento muscular para melhorar nosso mecanismo natural de proteção contra a entorse”, pontuou ele.

Estreia da Seleção Brasileira

Richarlisson brilhou e levou a Seleção Brasileira a sua primeira vitória rumo ao hexa na Copa do Catar. Na tarde desta quinta-feira (24), o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, no Estádio de Lusail e assumiu momentaneamente o primeiro colocado do Grupo G. Apelidado de “pombo”, o atleta Tottenham anotou os dois gols da partida. Veja o segundo gol abaixo:

