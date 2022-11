Neymar se pronuncia após lesão: ‘Um dos momentos mais difíceis da minha carreira’

Foto: Reprodução / Instagram

Neymar se pronunciou nas redes sociais após sofrer uma entorse no tornozelo que o impedirá de disputar, pelo menos, as duas próximas partidas do Brasil na Copa, contra Suíça, no dia 28, e Camarões, no dia 2 de dezembro.

O camisa 10 agradeceu o carinho dos torcedores e afirmou que “vai ser difícil”, mas que está confiante para voltar e ajudar o país a conquista o hexacampeonato.

“Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma Copa do Mundo. Tenho lesão, sim, é chata, vai doer, mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera para o inimigo me derrubar assim? Jamais!” escreveu Neymar.

Assim como o lateral-direito Danilo, Neymar passou por exames de imagem na manhã desta sexta-feira (25) e já iniciou sessões de fisioterapia. Ambos se machucaram no segundo tempo da partida contra a Sérvia. O camisa 10 teve de ser substituído, enquanto o lateral seguiu em campo até o fim.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.