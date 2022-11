Nicole Bahls diz que bateu em Victor Ramos após descobrir traição

Foto: Reprodução / Redes sociais

Em entrevista a Fê Paes Leme e Gioh Ewbank, Nicole Bahls revelou que bateu no ex-namorado, Victor Ramos, após descobrir uma traição. No podcast, ‘Quem pod, pod’, a ex-Fazenda relembrou alguns detalhes do seu relacionamento com o ex-atleta do Vitória.

Embora não tenha citado o nome de Victor diretamente, ela contou que o “ex” era jogador de futebol e que também residia em Salvador. Os dois ficaram juntos por ao menos 1 ano, em 2013. Atualmente o zagueiro defende a camisa da Chapecoense.

“Sempre fui aquela que fica chateada com o cara quando tem traição, e não com a mulher. Eu vou pra cima do bofe. Uma vez peguei no soco um. Ele estava lá pra Salvador, o bofe era de Salvador, fica a dica (risos)”, contou Nicole.

“Aí, ele brigou com um amigo, e esse amigo, com raiva dele, me liga de madrugada e conta: ‘fulaninho ficou com fulaninho’. E o bofe, meu namorado, estava voltando pra casa. Ia chegar direto da balada, como se nada tivesse acontecido. Ah, do jeito que eu abri a porta, que ele chegou do aeroporto 5h da manhã, foi só soco. Eu com um vestido tomara-que-caia, os peitos de fora… E o bofe quietinho…”, brincou ela. Veja ao vídeo abaixo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.