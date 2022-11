Nívea é uma empresa que já está no mercado de trabalho há mais de 100 anos. Com todos esses anos de experiência, atualmente a marca comercializa uma enorme variedade de shampoos, cremes, cuidados faciais e no banho, produtos anti-idade e para modelagem. Hoje a empresa está em busca de novos talentos para fazer parte do time. Confira.

Nivea abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

Nivea é uma das maiores marcas que existem no mundo. Possui um portfólio extenso com uma enorme variedade de produtos, todos eles de alta qualidade, modernos e inovadores. Para todo esse sucesso, a empresa conta com um grande número de profissionais apaixonados pelo que fazem, que atuam com seriedade e competência para o sucesso e crescimento de suas atividades.

Trata-se de uma grande empresa que oferece aos seus colaboradores um salário compatível ao mercado de trabalho a vários benefícios. As vagas, divulgadas, são para aqueles que procuram seu crescimento profissional e novos desafios no mercado. Confira.

Vendendo Canal Farma – São Paulo;

Analista de Marketing Eucerin – São Paulo;

Representante Propagandista Eucerin – Goiânia/GO;

Data Business Intelligence Manager – São Paulo;

Vendedor Canal Indireto – São Paulo;

Executivo de contas E-commerce;

Gerente Regional de Vendas – Fortaleza/CE;

Representante Propagandistas Eucerin – Curitiba/PR

Analista Contábil Sênior – São Paulo;

Operador de Marketing digital – São Paulo;

Representante Propagandistas Eucerin – Florianópolis/SC.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente as oportunidades divulgadas, basta acessar o site 123 empregos. Em seguida, seguir as orientações disponíveis sobre a vaga desejada e enviar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.