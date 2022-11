Nívea Stelmann desabafa após problema durante voo: ‘Vi a morte’

Foto: Reprodução/Redes Sociais/TV Globo

Nívea Stelmann, atualmente no ar na reprise de “Chocolate Com Pimenta”, apareceu nas redes sociais para fazer um desabafo após passar por problemas durante voo.

A ex-atriz estava viajando com a família, eles pegaram um voo no Brasil com destino aos Estados Unidos e viveram momentos de terror dentro do avião.

“Já estava na metade do caminho, eu acho, a gente passou por uma turbulência que eu nunca passei na minha vida. Parecia que o avião estava caindo mesmo”, iniciou Nívea Stelmann.

“Ele despencou por muito tempo, parecia uma eternidade. Eu vi a morte de perto, estou muito abalada. Meu marido ficou bem depois e meu outro filho estava em um avião diferente”, continuou.

Por fim, Nívea Stelmann finalizou o relato contando o que viu na aeronave e ressaltou a importância do cinto de segurança.

“Eu e a Bruna [filha da artista] estávamos sem cinto. Só vi minha filha voando, como em um filme. […] Rezei todas as rezas que eu sei, pedi muito. Vi as pessoas na frente também voando, teve uma senhora que até quebrou um braço. Um barulho, uma barulheira, como se tivesse em uma estrada, copo voando, foi horrível, então assim a importância do cinto”, finalizou.

