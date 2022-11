No Catar, Gretchen surpreende ao posar de biquíni: ‘Tomando sol escondida’

Foto: Reprodução/Instagram

Acompanhando a Copa do Mundo diretamente do Catar, a cantora Gretchen causou nas redes sociais nesta quarta-feira (23) ao aparecer tomando sol de biquíni.

Em publicação no perfil do Instagram, Gretchen ressaltou que a leis do país não permitem que ela saia com as vestimentas, que são comuns no Brasil.

“Bom dia, Brasil. Aqui no Catar tomando sol escondida, porque na rua só com muita roupa mesmo. Nada de fora. Então. Para não perder o bronze, na casa em que estamos pode tomar sol, ainda bem!”, escreveu na legenda da publicação.

A cantora está acompanhada do marido, Esdras de Souza, desde a terça-feira (22). Nos stories do Instagram ambos publicaram as festividades durante a Copa do Mundo no país.

Nos comentários da publicação de Gretchen não faltaram elogios para a artista. “Mulher, tu arrasa! Meu sonho chegar a sua idade com essa garra toda”, escreveu uma fã. “Linda, poderosa, isso aí vc trabalhou pra isso”, comentou mais um.

Veja os cliques:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.