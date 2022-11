No ‘De Férias Com o Ex’, Marina beija parte íntimas de Lipe e dispara

Foto: Reprodução/MTV

O segundo episódio do “De Férias Com o Ex: Salseiro VIP” ainda nem foi ao ar na MTV, mas já está no serviço de streaming Paramount+ e deu o que falar nas redes sociais.

No meio de uma festa, Lipe, Bifão e Marina estavam bebendo e curtindo até que algo, no mínimo inusitado, acontece durante o bate-papo.

“Imagina seu pa* na bunda dela… Mostra seu pa* pra ela, mostra”, disse Bifão para Lipe. “Ela já viu”, soltou o participante do reality show.

“Miúdo, miúdo… Miudinho”, disparou Marina. “Mas agora ele tá triste”, rebateu Bifão. Após isso, a influenciadora se abaixou e beijou as partes íntimas de Lipe.

“Gente, até o pa* do Lipe eu beijei. Eu não sei o que rolou, mas não é isso tudo, tá, gente? Mas também, coitado, tava dormindo. Eu entendo”, soltei ela durante depoimento.

Veja o vídeo:

