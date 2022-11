No dia em completa 60 anos, Carlinhos Brown comemora aniversário Clara Buarque

Foto: Reprodução/Instagram

No dia em que Carlinhos Brown comemora 60 anos, a festa é em dobro na família, afinal a filha do cantor com Helena Buarque, Clara Buarque, também veio ao mundo em 23 de novembro.

Estreando como atriz em “Travessia”, Clara Buarque completa 24 anos e, além de filha do músico Carlinhos Brown, também é neta do cantor Chico Buarque.

Por meio do perfil no Instagram, Brown fez uma publicação cheia de emoção e simbolismo para comemorar a chegada de mais um ciclo da filha.

“Clara é a luz deste dia em que você nasceu e nasceu me presenteando. Clara é a íris dos seus olhos quando me olha, um olhar de filha para um pai. Mas uma filha que ensina tanto. Eu te amo e sou muito grato a Deus por ter me dado tamanha cumplicidade”, iniciou o artista.

“Hoje eu estou fazendo 60 anos, mas considero que estou fazendo 84, porque você dobrou minha vida de felicidade quando nasceu. Eu até aprendi a gostar de festejar meu aniversário”, continuou.

“Mas você sabe e eu lhe digo sempre, hoje é o seu aniversário que eu estou pegando carona anos antes, mas para festeja-la. Te amo meu amor! Mais uma vez Feliz Aniversário!”, disse Carlinhos Brown, por fim.

Nos comentários, famosos desejaram felicidades aos dois. “Parabéns duplo”, escreveu Jeniffer Nascimento. “Parabéns querido amigo!”, comentou Samuel Rosa. “Parabéns duplo, Brown e Clarinha! Oxalá os abençoe, muita música, saúde, paz e felicidade pra vocês”, disse Luiz Caldas.

