Nome sujo: veja como saber se você está negativado e como limpar seu nome

Ter o “nome sujo na praça” no Brasil significa que a pessoa possui o seu CPF cadastrado em uma das empresas de restrição de crédito. Dessa forma, o seu CPF fica negativado. Isso implica algumas consequências para o consumidor, como não conseguir crédito no mercado financeiro ou mesmo realizar compras a prazo.

De acordo com matéria da CNN divulgada em outubro, oito a cada dez famílias encontram-se endividadas no Brasil, sendo este o maior volume desde o ano de 2010. As informações são da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Antes de ter o nome sujo, o inadimplente recebe uma ou várias comunicações da empresa credora sobre a sua dívida. Além disso, a empresa também contacta os órgãos de proteção de crédito sobre a dívida.

Por sua vez, eles enviam notificações para o consumidor e informam que, caso não realizem o pagamento, o seu CPF ficará com restrição de crédito.

Como saber se estou com o nome sujo?

Para saber se você está com o nome sujo, você deverá consultar o seu cadastro nas principais empresas de crédito do país. Isso porque você pode estar com o CPF livre em uma, mas negativado em outra.

Os principais órgãos de crédito no Brasil são: Serasa, Boa Vista SCPC e o SPC Brasil. Por isso, você deve acessar o portal de cada um deles para checar a sua situação. A seguir, veja como realizar a consulta em cada um deles.

Serasa

Em primeiro lugar, você pode acessar o site oficial Serasa. Ao abrir a página inicial, clique em “consultar CPF”. Depois, basta fazer login utilizando o seu CPF e senha. Ao acessar o portal, você terá acesso às dívidas pendentes em seu CPF ou à informação de que não há pendências.

Outra opção é baixar o aplicativo do Serasa no seu celular e acessar o seu portal. O atendimento por telefone também está disponível, através do número 0800 591 1222.

Boa Vista SCPC

O Boa Vista SCPC também conta com um portal oficial e exclusivo para você consultar se está com o nome sujo. Ao acessar a página inicial, basta inserir o seu CPF no campo indicado e clicar em “consultar”.

Caso você ainda não tenha cadastro na plataforma, será direcionado para a criação. Assim, deverá inserir suas informações pessoais, responder algumas perguntas de segurança e criar uma senha. Depois disso, poderá fazer login normalmente e acessar as suas informações financeiras.

O Boa Vista SCPC também conta com aplicativo, através do qual você pode ter acesso às suas informações.

SPC Brasil

Para saber se você está com o nome sujo no SPC Brasil, basta acessar o Portal do Consumidor para consultar. Para ter acesso à informação, você deverá fazer login utilizando seu CPF e senha. Por isso, caso ainda não possua, precisará criar um novo cadastro.

Após fazer o login, você será direcionado para a página inicial do portal, onde terá acesso a todas as suas informações financeiras e poderá descobrir se está com o nome sujo.

Também está disponível para download o aplicativo SPC Brasil, para telefones Android e IOS.

Nome sujo: Mutirão para pagamento de dívidas

Você possui dívidas em bancos ou financeiras? Se a resposta for positiva, este mês você terá uma oportunidade de renegociá-las através do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira.

O mutirão é uma iniciativa promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados, em parceria com a Senacon, Banco Central do Brasil e Associação Procons Brasil.

Assim, o objetivo da ação é possibilitar que o consumidor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos em atraso, através da negociação com as empresas.

Se você possui dívidas de bancos e financeiras em atraso e não possui bens dados como garantia, poderá participar do mutirão e regularizar a sua situação até o dia 30 de novembro. Mais de 160 instituições financeiras estão participando do programa.

Para ficar por dentro de todas as informações do mutirão, acesse a plataforma da FEBRABAN “Meu Bolso Em Dia”. Vale a pena conferir!