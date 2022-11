Nota de R$ 1 pode ser trocada por uma grande quantia; saiba como fazer

Os colecionadores de moedas, nomeados de numismatas, não economizam quando o assunto é conseguir uma nota rara. No Brasil, por exemplo, existem vários itens considerados rara, a exemplo da nota de R$ 1.

A cédula de R$ 1 circulou no mercado nacional entre os anos de 1994 e 2005, quando foi substituída pela Casa da Moeda. Hoje, é comum encontrar o valor estampado em uma moeda de metal.

Devido a sua extinção, a nota de R$ 1 foi valorizada. No entanto, é importante ressaltar que não é qualquer cédula. Segundo informações, existem alguns critérios para que o item seja vendido no mercado.

De acordo com o diretor social e de divulgação da Sociedade Numismática Brasileira (SNB), Bruno Pellizari, a nota ou a moeda deve estar em um bom estado de conservação, considerando a existência de outras que por estarem menos desgastadas podem valer mais.

Nota de R$ 1 que pode valer um bom dinheiro

A nota rara de um R$ 1 procurada pelos colecionadores é de cor verde e possui o desenho da Efigie da República e de um beija-flor. Todavia, ainda preciso que tenha as letras BA no seu registro de série.

Além disso, é preciso que cédula tenha a assinatura de Pedro S. Malan e Gustavo J. L. Loyola. Peças com essas características fazem parte das séries que vão de 0001 até 0072. Hoje, o item pode ser vendido por R$ 275.

Nota de R$100 pode valer R$4.500

É importante salientar que nem todas que estão circulando possuem o valor alto. Na verdade, a grande maioria vale o que representam, ou seja, R$ 10 vale 10 reais e R$ 100 também, obviamente, 100 reais. Todavia, há algumas características que valorizam os modelos e os fazem ter um preço bem maior do que o valor impresso.

Dentre os modelos, a nota rara de R$100 ganhou bastante valorização no decorrer do anos anos. Em resumo, o modelo em questão tem um erro de fabricação que o diferencia das demais notas que estão em circulação. Ademais, as cédulas em questão são muito antigas e fazem parte da “primeira família” do real.

Qual nota de R$100 tem valor maior?

Antes de mais nada, é importante deixar claro que o valor de mercado varia conforme o que os colecionadores buscam. Então, alguns fatores são mais buscados e tornam os modelos mais valiosos, como, por exemplo, uma baixa quantidade de impressões, erros de fabricação e de cunhagem e antiguidade.

No que se refere a nota de R$100, veja abaixo quais são as principais características do modelo:

Cédula de R$ 100 da “primeira família” do real;

Ausência da frase “Deus seja louvado”;

Emissão em 1994, ou seja, no início do Plano Real;

Assinatura do ministro da Fazenda, Rubens Ricupero;

Assinatura do presidente do Banco Central, Pedro Malan.

Quanto vale a nota de R$100 atualmente?

A princípio, é importante deixar claro que o atual Ministério da Economia se chamava Ministério da Fazenda na década de 1990. Na época, o chefe da past tinha a função de assinar as cédulas das notas, bem como o presidente do Banco Central. Estas rubricas, apesar de se mostrarem tão importantes assim à época, ajudaram a elevar o valor da nota de R$ 100.

Em resumo, o Banco Central contou com algumas trocas de presidentes no começo da implantação do Plano Real no país, em 1994. Um destes presidentes foi Pedro Malan, que comandou o BC entre setembro de 1993 e janeiro de 1995, tempo bem curto.

Enquanto isso, Rubens Ricupero foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso entre 30 de março e 6 de setembro de 1994, ou seja, em pouco mais de cinco meses. Nesse período, ele assinou as cédulas que circulavam no país, juntamente a Malan.

Nesse caso, apenas três séries receberam as assinaturas de ambos: 1199, 1200 e 1201. Desse modo, são justamente as cédulas dessas séries que possuem um valor muito alto. Ao mesmo tempo, a falta da frase “Deus seja louvado”, erro que passou despercebido, valorizou ainda mais as notas de R$100.

Seja como for, as pessoas que possuem uma cédula de R$ 100 da “primeira família” do real, contendo assinatura de Malan e Ricupero e sem a frase “Deus seja louvado”, podem faturar até R$ 4,5 mil. Para isso, a nota precisa estar em ótimo estado de conservação. E aí, você tem alguma dessa em casa?