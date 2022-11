Nota de R$10 pode ser vendida por valor surpreendente

Em o ano 2000, a Casa da Moeda Nacional passou a emitir as notas de R$ 10 em plástico. As cédulas foram lançadas em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Entretanto, logo depois ela parou de circular, se tornando rara hoje em dia.

De acordo com especialistas, a nota possui algumas características peculiares, a começar pelo material que foi criada, o polímero. Na sua impressão tem várias referências do descobrimento do país, como a efígie de Pedro Álvares Cabral e o mapa “Terra Brasilis” com as primeiras representações da nova terra.

O item também possui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, uma rosa dos ventos e a assinatura de Pedro Álvares Cabral. De modo geral, a nota é uma verdadeira obra de arte, cheia de detalhes, como o realce na frase “Deus seja Louvado”.

Nota de R$ 10 pode ser vendida por uma boa quantia

A saber, a nota parou de circular no mercado nacional em outubro de 2006, ficando cerca de seis anos sendo utilizada em todo o país. Diante a sua valorização, atualmente ela pode valer entre R$ 130 a R$ 150.

Tanto moedas como notas raras são vendidas aos colecionares, também chamados de numismatas. Segundo esses especialistas o valor pode subir no futuro. Ou seja, quanto mais tempo desde sua emissão, mais rara a nota se torna.

Contudo, caso tenha um exemplar dessa nota contigo, procure os compradores mais vantajosos, em lojas virtuais ou nos próprios blogs dos numismatas.

Moeda de R$ 1 real pode valer até R$ 10 mil

Atualmente, os colecionadores de moedas e cédulas raras estão por toda parte em busca de itens de seus interesses. Geralmente, as notas procuradas pelos numismatas são aquelas que possuem algum detalhe único ou não circulam mais, o que faz com que o seu valor seja bem maior que o original. Por esse motivo, muitos brasileiros que possuem itens raros anunciam seus objetos, a fim de ganharem um dinheiro extra.

Moeda de R$ 1 com valor de até R$ 10 MIL

Os numismatas estão à procura por moedas de R$ 1 criadas pelo Banco Central (BC) para as Olimpíadas do Rio. Entretanto, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres no ano de 2012.

De acordo com os colecionadores, a regra principal é: quanto mais antiga for a moeda, mais cara e rara ela será. As moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar de R$ 7 mil a R$ 10 mil atualmente.

No entanto, alguns estão vendendo as moedas por valores inferiores. Isso porque, a moeda da entrega da bandeira possui 2 milhões de exemplares, já as demais, 20 milhões.

Além disso, é possível encontrar essas moedas na internet com valores variados de R$ 175 a R$ 300. As moedas de atletismo, dos mascotes Tom e Vinícius, natação e paratriatlo têm valores a partir de R$ 8.

Contudo, é importante informar que logo quando as moedas foram lançadas, eram muito fáceis de serem encontradas, porém, com o passar dos anos e uso elas ficaram cada vez mais raras.