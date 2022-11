Nova convocação para emissão GRATUITA da CNH; saiba quem poderá participar

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) se trata de um dos documentos mais importantes para os cidadãos, visto que, sem o registo, a pessoa não tem autorização para conduzir um automóvel.

No entanto, como é sabido por muitos, a emissão do documento normalmente possui um valor elevado. Por esse motivo, recentemente, o Detran convocou mais de 1.500 cidadãos para emitirem sua a CNH gratuita.

CNH Social

O Detran-MS anunciou recentemente a convocação dos candidatos aprovados no programa CNH MS Social para comparecerem em uma das agências, na data e hora marcadas, para darem início ao procedimento de emissão da carteira de habilitação.

De acordo com o departamento, poderão participar das emissões os cidadãos residentes nas regiões de Aquidauana, Corumbá, Paranaíba e o município de Campo Grande.

É importante salientar que a lista com os nomes dos 1.519 selecionados, data e hora para o comparecimento à agência do Detran de cada município foi publicada no Diário Oficial no último dia 10. Por meio da publicação, os cidadãos poderão conferir informações como o endereço e a documentação necessária para levar no dia marcado.

De acordo com a diretora de Educação para Trânsito, Elijane Coelho, os convocados devem se atentar quanto aos prazos indicados para comparecimento no departamento, pois, aqueles que não comparecerem na data prevista, deverão esperar até a próxima convocação para emitirem a CNH.

Dados do Detran-MS apontam que a convocação para emissão foi dividida da seguinte forma:

832 em Campo Grande;

114 em Aquidauana;

70 em Anastácio;

11 em Bodoquena;

15 em Dois Irmãos do Buriti;

28 em Miranda;

204 em Corumbá;

34 em Ladário;

47 em Aparecida do Taboado;

21 em Cassilândia;

15 em Chapadão do Sul;

43 em Costa Rica;

4 em Inocência;

5 em Paraíso das Águas;

73 em Paranaíba.

Quem pode participar do programa CNH Social?

Primeiramente, é importante salientar que o programa CNH MS Social foi criado com a finalidade de beneficiar, anualmente, um total de 5 mil cidadãos em situação de vulnerabilidade. Por meio do benefício, os interessados podem emitir o documento sem custo algum.

De acordo com as regras do programa, podem se cadastrar na CNH Social:

Pessoas incritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Pessoas atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes);

Público específico atendido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) – negros, indígenas, pessoas trans, idosos, vítimas de violência e egressos do Sistema Socioeducatico para maiores de 18 anos.