Nova função do WhatsApp impressiona usuários; veja

Com a finalidade de proporcionar aos usuários uma melhor experiência, o WhatsApp passa, frequentemente, por uma série de inovações. Após as atualizações, normalmente, novos recursos são liberados no mensageiro e, de acordo com informações, a próxima ferramenta é muito aguardada por participantes de grupos.

Recentemente, o WhatsApp informou que fará uma ampliação no número de participantes dos grupo. Vale lembrar que essa capacidade já foi aumentada duas vezes. No entanto, com o objetivo de possibilitar a interação de mais pessoas, uma atualização será feita.

Grupos com mais de mil participantes

O laboratório de desenvolvimento do WhatsApp realizou, neste ano, alguns testes de ampliação dos número de participantes dos grupos, que chegou a 512 membros.

Todavia, os testes mostraram que o mensageiro é capaz de comportar nos grupos ainda mais pessoas, totalizando em 1.024 usuários.

O portal WABetaInfo, site especializado em informações do WhatsApp, informou que a empresa responsável pelo mensageiro tem acelerado o lançamento do novo recurso, tendo em vista também que muitas empresas utilizam desse recurso para aumentar sua eficiência em comunicação.

Os dispositivos que utilizam a versão beta do aplicativo receberão a plataforma atualizada e, para os demais, o acesso será disponibilizado gradativamente.

Seu WhatsApp foi clonado? Veja como recuperar a sua conta rapidamente

Quando a conta do WhatsApp é clonada, todas as informações pessoais do usuário podem ser acessadas. Todavia, essa e outras ações criminosas podem ser evitadas de forma prática, por meio da ativação de confirmação em duas etapas.

Dessa forma, se um criminoso tentar clonar a sua conta no aplicativo, não terá acesso aos seus dados, como mensagens. Isso porque, nessa situação, o WhatsApp é bloqueado instantaneamente.

Uma vez que o código extra de segurança é informado incorretamente na confirmação de duas etapas, o mensageiro bloqueia a conta durante 12h, além de notificar o dono da conta através de um SMS sobre o ocorrido.

Logo, para recuperar o acesso, basta aguardar as horas mencionadas. Confira abaixo situações que podem vulnerabilizar a sua conta.

Atualização do Windows 10

Primeiramente, é importante ressaltar que ao atualizar o Windows 10, é possível que o usuário perca algumas personalizações pessoais e arquivos na área de trabalho. Neste sentido, é indicado adiar a instalação das atualizações e aguardar até que a falha tenha sido corrigida.

E-mail conectado em computador público

Quando acessar o seu e-mail em uma lan house, por exemplo, é possível que você deixe a sua conta aberta no computador. Diante disso, existe o risco de que terceiros possam acessar os seus dados pelo endereço eletrônico. Neste caso, é indicado realizar uma das opções listadas abaixo:

Altere imediatamente a senha da conta;

Desconecte todas as sessões ativas;

Habilite a autenticação em duas etapas;

Habilite a notificação de login.