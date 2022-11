Nova previsão do salário mínimo para 2023

Desde que o presidente Jair Bolsonaro iniciou o seu mandato, o salário mínimo não é corrigido com um aumento real, isto é, acima da inflação. Em razão disso, considera-se que os brasileiros só estão mantendo o seu poder de compra, sem ampliação do mesmo.

Neste sentido, muitos têm dúvidas quanto ao valor do salário mínimo para 2023, uma vez que o governo do país estará nas mãos de outro gestor, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entenda mais sobre esse assunto neste artigo.

Aumento do salário mínimo

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o aumento do salário mínimo impacta a vida de 56,7 milhões de pessoas no país, dessas, 24,2 milhões são beneficiárias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sendo assim, há grandes expectativas quanto ao piso nacional em 2023.

No entanto, está no Congresso Nacional uma previsão do salário mínimo baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 7,41%. Esta taxa elevaria o valor do piso em R$ 1.302. Contudo, o Ministério da Economia sugere uma inflação menor, de 6%, alterando a estimativa para R$ 1.285, menos R$ 17 do previsto inicialmente.

Reajuste é obrigatório

A correção anual do salário mínimo está prevista na Constituição Brasileira, sendo assim, a medida é obrigatória. Esse reajuste deve ocorrer, no mínimo, segundo a inflação. Sendo assim, há possibilidade de o piso nacional ser superior, aumentando o poder de compra dos cidadãos.

Porém, no Governo Bolsonaro, com a crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, seguida da crise econômica, o salário mínimo foi reajustado apenas pela variação da inflação, não tendo uma alta real. Todavia, de acordo com a promessa de Lula, o esperado é que o valor seja definido acima do INPC.

Lula promete correção acima da inflação

No que se refere ao salário mínimo de 2023, na proposta Orçamentária enviada ao Congresso pela equipe de Jair Bolsonaro em agosto, o reajuste no salário é de R$ 90, sendo assim, o piso passaria para R$ 1.302, como mencionado anteriormente.

A correção é feita com base na previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, principal medidor da inflação no país, que vem caindo nos últimos meses. Apesar disso, o governo eleito trabalha para garantir um aumento ainda maior.

De acordo com Wellington Dias, senador e membro do grupo político de Lula, o piso nacional deve ultrapassar entre 1,3% e 1,4% a inflação deste ano. Desse modo, estima-se que o mínimo subirá de R$ 1.212 para R$ 1.320 a partir de janeiro, alta de mais de R$ 100.