novidades de 31 de outubro a 6 de novembro

Se você é eclético, curte músicas da MPB ao axé e não vê a hora de atualizar a playlist, a lista de lançamentos no iBahia é perfeita para curtir. Tiago Iorc, Costa Gold, Banda Eva e A Dama e também a dupla Israel & Rodolffo são alguns dos nomes que trouxeram novidades nesta semana.

Confira lançamentos de 31 de outubro a 6 de novembro:

Álbum “Daramô”, por Tiago Iorc

Tiago Iorc chega com um novo álbum autoral “Daramô”, disponível nas plataformas digitais desde a quinta (3). Produzido na Bahia, o projeto de 10 faixas traz como inspiração um mergulho na brasilidade e na vontade de troca.

Escute álbum completo:

Veja clipe da faixa “Saudade Boa”:

Single “Respeitosamente”, por Costa Gold ft. MC Davi

O grupo de rap paulista Costa Gold lança o novo single “Respeitosamente”, um feat. com MC Davi. A produção da canção é assinada por André Nina e Caio Passos.

Single “Bombonzinho”, por Israel & Rodolffo ft. Ana Castela

A dupla Israel & Rodolffo se une a Ana Castela na inédita “Bombonzinho”, dando início aos lançamentos do projeto “Let’s Bora”.

Single “Muito Além”, por Day Limns e Di Ferrero

Day Limns realizou um dos sonhos de adolescente. A cantora lançou, na última quinta-feira (3), um single ao lado de um dos cantores que ela mais admira: Di Ferrero. “Muito Além” mistura ritmos como pop underground, rock, trap e pop. A canção, composta por Day, Di e Los Brasileiros, fala sobre uma pessoa que sente demais e o resultado desse sentimento é acabar se afogando em um mar de intensidade.

Single “Bola”, por Banda Eva e A Dama

A Banda EVA disponibiliza mais uma música do projeto “EVA em Noronha Sem Filtro” nesta sexta (4). “Bola”, uma parceria com A Dama, chega às plataformas digitais acompanhada de um clipe.

Single “Tão Bem”, por Lucas Pretti

Prestes a lançar o segundo EP, Lucas pretti divulgou o single “Tão Bem” na quinta-feira (3).

Single “Vício”, por Bia Gullo

Bia Gullo segue apostando no pop brasileiro e, desta vez, traz o single “Vício”. A música chega junto a um videoclipe no canal oficial da artista no YouTube. Assista:

Single “Eu Vim Para Cantar”, por Ian Lasserre

O cantor e compositor baiano apresenta o single “Eu Vim Para Cantar” na sexta (4), produção que fará parte do álbum “Meu Único Medo é Primavera” – que está com lançamento previsto para 2023.

Single “Caixas”, por Maximo mXm

O cantor e compositor Maximo mXm comemora nesta sexta-feira (4), o lançamento do single “Caixas”. A nova faixa está disponível em todas as plataformas digitais pelo selo musical Marã Música.

Single “Jungle”, por Projeto Space Animals

Os músicos Rike Roncoletta e Julio Pires, também integrantes da banda de rock NDK, lançam nesta sexta-feira (4), mais um single do “Space Animals” – projeto que une música lo-fi, o amor pelos animais e energia espacial.

EP “Horror Nights”, por Yosh#

O cantor e compositor Yosh# lança o primeiro EP da carreira: “Horror Nights”. A novidade chega para o público nesta sexta-feira (4).

Single “Hoje Tem Copa”, por ZEK

Antecipando o clima da Copa do Mundo, o cantor ZEK aposta no single “Hoje Tem Copa” nesta sexta (4).

Single “Imagina, Vai”, por Allana Macedo e Luan Pereira

A cantora Allana Macedo se uniu a Luan Pereira para o novo single intitulado “Imagina, Vai”.

“Eu estou muito empolgada com esse lançamento, principalmente por ter sido gravado com um amigo que sou super fã. Conheci o Luan anos atrás, em casa, em Goiânia, e de lá para cá acompanhei de perto cada passo em sua carreira e amei ter ele participando da minha nova música”, comemora Allana.

