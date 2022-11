Novo Auxílio Brasil terá impacto de R$ 70 bilhões, diz relator

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá que apontar alternativas para a aprovação do seu novo Auxílio Brasil para o próximo ano. Ao menos esta é a avaliação do relator da proposta de orçamento para 2023, o senador Marcelo Castro (MDB-PI). Ele deu a declaração às vésperas de uma reunião com membros do governo eleito.

“O presidente Lula, durante a campanha, assumiu alguns compromissos, como por exemplo reajuste real do salário mínimo. Entendo que talvez essa medida não seja para esse Orçamento, que não é dele”, relativizou o senador durante entrevista concedida para o jornal Extra nesta semana.

“Ele (Lula) prometeu manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e prometeu que mães com crianças abaixo de 6 anos teriam direito a R$ 150, o que daria um impacto em torno de R$ 18 bilhões. Só essas duas contas do Bolsa Família somam R$ 70 bilhões. Não há espaço orçamentário de ponto final. Para serem atendidas essas demandas, teremos de procurar uma alternativa”, disse Castro.

Nesta quinta-feira (3), o senador tem o primeiro encontro marcado com o também senador eleito Wellington Dias (PT-PI). Na reunião, eles deverão focar na questão da manutenção do valor do Auxílio em R$ 600, além da criação do saldo extraordinário de R$ 150 para famílias com filhos menores de seis anos.

Espera pela proposta

Quando perguntado sobre qual seria a sua solução para a questão da manutenção do Auxílio, Castro disse que prefere aguardar pelas indicações do presidente eleito.

“Vamos esperar a nova equipe econômica, os representantes do novo governo eleito, que vão dizer como querem fazer e, evidentemente, diante das sugestões, vamos conversar com a Comissão de Orçamento, com os líderes partidários e fazer essa negociação entre Congresso e Executivo legitimamente, como existe em todos os parlamentos do mundo”, disse o senador.

“Minha expectativa é que, nessa reunião de quinta-feira, vamos receber uma proposta ou uma sugestão do novo governo eleito de como é que nós vamos achar esses todos esses recursos”, completou.

O que precisa mudar no Auxílio

Durante a sua campanha, o ex-presidente Lula (PT) prometeu basicamente duas mudanças no Auxílio Brasil. Segundo ele, o valor de R$ 600 precisará ser mantido e o adicional de R$ 150 precisa ser pago.

Nenhum destes pontos está definido no atual plano de orçamento para o próximo ano. Segundo as informações oficiais, o que está definido é que o valor do Auxílio brasil vai cair para R$ 405 em 2023, e não há espaço para nenhum tipo de adicional.

Auxílio Brasil segue

Independente da movimentação que está acontecendo sobre o Auxílio Brasil nesta semana, o fato é que os pagamentos de novembro estão confirmados. Todos os usuários poderão receber o saldo de R$ 600, assim como está acontecendo desde o último mês de agosto.

Oficialmente, os repasses devem voltar no próximo dia 17 de novembro. É importante frisar que estas datas podem ser alteradas. De todo modo, até aqui, não há nenhuma indicação oficial de mudança. Até segunda ordem, o calendário é este:

17 de novembro: Usuários com NIS final 1

18 de novembro: Usuários com NIS final 2

21 de novembro: Usuários com NIS final 3

22 de novembro: Usuários com NIS final 4

23 de novembro: Usuários com NIS final 5

24 de novembro: Usuários com NIS final 6

25 de novembro: Usuários com NIS final 7

28 de novembro: Usuários com NIS final 8

29 de novembro: Usuários com NIS final 9

30 de novembro: Usuários com NIS final 0