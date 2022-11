Novo leilão do Detran tem veículos disponíveis em cidades baianas

Foto: Divulgação / Detran-BA

Um leilão promovido pelo Detran-BA oferece 321 lotes de veículos nas cidades de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Em Feira, uma das ofertas é uma moto Honda CG 160 Fan, com lance inicial de R$ 2.000,00, ano/modelo 2019. Em Conquista, um Ford KA/Flex, de 2010/2011, tem um lance mínimo de R$3 mil.

É fundamental que o interessado acesse todas as informações no edital 16/2022, através do site do órgão, na aba leilões, ou através do telefone (71) 3116-2300.

O leilão é realizado, exclusivamente, na modalidade eletrônica. Há a necessidade de inscrição no site, para arrematar um dos lotes. Os lances podem ser feitos até o dia 25 de novembro. No site também é possível ver imagens das unidades disponíveis.

Foto: Divulgação / Detran-BA

Visitação

O carro de leilão é entregue livre e desembaraçado. O arrematante é responsável, somente, pela taxa de licenciamento do exercício da aquisição e o valor proporcional do IPVA a partir da data da aquisição. Os endereços para visitação são: Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 2221, Caseb – Feira de Santana e Avenida Lara Nunes, nº 330, Boa Vista (próximo ao Shopping Conquista Sul). Em ambos os municípios a visitação estará aberta entre 18 e 24 de novembro.

