Novo lote da Carteira do Idoso para transporte gratuito intermunicipal já está disponível na Secretaria Municipal de Penedo

Confira aqui a relação dos novos beneficiados que devem pegar o documento com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no antigo Senai

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) da Prefeitura de Penedo recebeu mais um lote da Carteira do Idoso para transporte gratuito intermunicipal, documento já está disponível na antiga Unidade Senai.

O idoso que contemplado com o benefício (confira relação abaixo do texto) deve se dirigir ao setor que funciona na Avenida Wanderley, próximo do Trevo da Toca do Índio, levando documento oficial com foto.

A gratuidade na passagem para deslocamento entre cidades de Alagoas prevê a disponibilidade de dois assentos para pessoa idosa com mais de 60 anos e renda familiar de até dois salários mínimos, desde que a quantidade de assentos represente 10% do total de vagas para passageiros do veículo.

No caso da ocupação do percentual reservado aos idosos que se enquadram no perfil da Carteira do Idoso, a venda da passagem deve ser feita com 50% de desconto para pessoa idosa que for viajar no mesmo veículo.

Em Alagoas, a Carteira do Idoso é emitida pela Secretaria de Estado de Assistência Social, sendo que a solicitação em Penedo pode ser feita por meio dos serviços da SEMASDH, no CREAS ou nos CRAS e ainda na antiga Unidade Senai.

A pessoa idosa precisa estar inserida no Cadastro Único e apresentar os seguintes documentos originais: Carteira de Identidade (RG), CPF, comprovante de residência, NIS e comprovante de renda de até dois salários mínimos.

Confira abaixo a lista

Carteira do Idoso Transporte Intermunicipal