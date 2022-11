Novo ponto de testagem para Covid-19 é aberto em Brotas

Foto: Divulgação / Secom

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) abre, a partir da segunda-feira (28), mais um ponto de testagem contra a Covid-19. A unidade fica no fim de linha do bairro Brotas e ofertará 300 exames por dia.

O atendimento aos usuários que apresentarem sintomas para a doença vai funcionar de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. Além do novo ponto, 300 testes ficam disponíveis diariamente na tenda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barris e no Pronto Atendimento (PA) Maria Conceição Imbassahy, no bairro do Pau Miúdo.

Desde o início da campanha, que começou na última sexta-feira (18), 3.075 exames foram realizados, com 1.727 positivados.

O serviço também pode ser encontrado em mais de 40 postos de saúde espalhados pela cidade com cerca de 50 exames ofertados em cada unidade. A lista completa está disponível no site da SMS e nas redes sociais da Prefeitura.

Como o exame é realizado?

O procedimento é realizado através da coleta da amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete) e o laudo sai em até 45 minutos. As pessoas que apresentarem resultado positivo serão atendidas por um médico, que vai orientar sobre como se preservar no período de isolamento e demais cuidados.

Se o cidadão apresentar sintomas mais graves, será avaliada a necessidade de encaminhamento para uma UPA ou internamento hospitalar.

“A estratégia reforça nosso plano de controle à proliferação do vírus e detecção precoce da doença. Mas, não podemos nos distanciar da importância de concluirmos o ciclo vacinal. A vacina é o método mais eficaz para combatermos a Covid-19”, destacou o secretário da SMS, Decio Martins.

