Novo RG Digital já pode ser instalado no seu celular

O novo RG Digital já pode ser instalado pelos brasileiros. Com a ferramenta, os cidadãos podem ter mais praticidade no dia a dia, sobretudo porque ter o documento em mãos é de extrema importância.

Recentemente, o Governo Federal concedeu a atualização do documento com o objetivo de proporcionar mais segurança e praticidade aos cidadãos.

O download do RG digital foi liberado recentemente, no entanto, nem todos os estados do país já aderiram a modalidade. Todos os estados terão até maio de 2023 para se adaptarem à nova formatação.

RG Digital já pode ser baixado

Como já mencionado, o RG já está disponível para ser instalado, no entanto, apenas nos estados de Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Para aqueles que não residem em um dos estados citados, será necessário aguardar a implementação.

É importante destacar que, apesar de ser oferecido em vários estados do país, nem todos ainda possuem a versão digital do documento.

Acontece que a legislação atual determina que cada estado seja responsável pela emissão do RG. Dessa forma, cada estado possui suas próprias definições, assim como podem liberar ou não a versão digital do documento neste momento.

Confira os estados que oferecem o RG e faça o download em seu celular:

Após instalação do RG, basta que o cidadão clique na opção de adicionar o documento. Feito isso, aponte a câmera do seu celular no QR Code que está no seu documento e valide a versão digital.

Governo lança novo RG para os cidadãos

A versão digital do RG, citada anteriormente na matéria, é diferente do novo RG que foi lançado neste ano pelo Governo. O novo modelo do documento começou a vigorar no dia 1º de março. No entanto, os institutos de identificação dos estados terão um prazo para que se adaptem ao novo documento: até 2023.

Recentemente, o Governo Federal divulgou novos modelos da carteira de identidade e passaporte. A CIN (Carteira de Identidade Nacional) passou a ser emitida no último dia 4, em modelo único, independentemente de qual Estado foi produzida.

De acordo com informações do Governo, os cidadãos que já possuem o seu CPF e moram em Minas Gerais, Acre, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderão solicitar o novo documento. Os demais Estados estarão aptos a emitir o novo modelo até março de 2023.

“A substituição será feita de forma gradual e gratuita. É importante ressaltar que a identidade atual continua válida até 2032. A troca será gradual e sem atropelos”, confirmou o governo.

A forma física, em papel (gratuita) ou em plástico, é a garantia à cidadania dos brasileiros que não possuem acesso à internet, smartphones ou computadores.

O formato digital do documento poderá ser obtida por meio do aplicativo do governo federal, mas somente após a emissão da carteira física. Ou seja, a CIN é um documento físico, mas também terá a sua versão digital, por meio do aplicativo.