Novo truque do WhatsApp: Veja os status de quem te bloqueou no app

Bloqueios no WhatsApp é muito comum. Isso costuma acontecer quando um usuário não quer que alguns de seus contatos o siga ou se sente incomodado a ponto de não querer mais receber mensagens deles. Todavia, embora muitos ainda não saibam, é possível ver os status de uma pessoa mesmo que ela tenha te bloqueado.

O recurso é uma das novidades do WhatsApp. Veja como utilizá-lo e ver as postagens temporárias de quem te bloqueou logo abaixo.

Confira como ver os status de quem te bloqueou do WhatsApp

Veja o passo a passo:

Abra o WhatsApp Web em qualquer navegador; Faça o login no aplicativo utilizando o código QR (vá em aparelhos conectados para se conectar corretamente); Em seguida, entre na seção “Status” dentro do WhatsApp Web; Pronto! Veja os status de todos os seus contatos, mesmo de quem te bloqueou.

Mudo automático do WhatsApp

De acordo com o portal WABetaInfo, o WhatsApp conta com uma nova configuração padrão. Na versão beta 2.22.23.9, os grupos com mais de 256 membros são automaticamente silenciados, e avisa apenas que uma alteração foi realizada.

O mudo automático funcionará a partir do momento que o usuário entrar em um grupo com mais de 256 membros. Sendo assim, o modo será ativado sozinho, assim que o grupo alcançar seu 257º integrante. No entanto, a nova função ainda está em fase de teste e nem todo usuário do WhatsApp beta pode acessá-la. Todavia, é importante ressaltar que o mudo automático pode ser desativado. Basta acessar as configurações do WhatsApp e acessar a opção de grupos. Contudo, a novidade ainda está passando por testes na versão beta do aplicativo, mas é provável que o novo recurso chegue à versão estável do WhatsApp em breve.

Comunidades do WhatsApp

O WhatsApp liberou nesta semana um novo recurso para os usuários. Trata-se do “Comunidades”, ferramenta que permite a junção de diversos grupos em uma única aba, podendo separar as conversas por subgrupos. No entanto, é importante ressaltar que a função estará disponível no Brasil apenas no ano que vem.

E, resumo, a nova ferramenta permitirá aos usuários criar uma comunidade ou adicionar na aba grupos já existentes no aplicativo. Além disso, com a ferramenta recém lançada do WhatsApp, os administradores poderão enviar, de forma simultânea, mensagens para todos os grupos da comunidade.

“Com as Comunidades, nosso objetivo é melhorar a forma como as organizações se comunicam com um nível de privacidade e segurança jamais visto. As alternativas atualmente disponíveis exigem que apps ou empresas de software guardem uma cópia das mensagens dessas organizações. Acreditamos que elas merecem o nível mais alto de segurança com a criptografia de ponta a ponta”, informou o anúncio da ferramenta do WhatsApp.