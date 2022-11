Novo valor do Auxílio Brasil surpreende beneficiários

Atualmente, alguns beneficiários do Auxílio Brasil estão se deparando com valores inesperados ao consultarem os repasses deste mês. Após a aprovação da PEC dos Benefícios, em agosto deste ano, as famílias beneficiárias do programa social passaram a receber R$ 600 mensalmente.

No entanto, de acordo com os relatos de alguns beneficiários, o aplicativo Caixa Tem vem mostrado apenas R$ 400, ou menos, a serem pagos na próxima parcela.

Auxílio Brasil será liberado com valor menor em novembro?

Apesar do susto das famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, é importante ressaltar que tudo isso não passa de uma confusão, visto que o valor de R$ 400 se trata da parcela habitual do benefício.

Os R$ 200 devem ser considerados como um valor complementar e serão adicionados ao montante no aplicativo após a atualização feita pelo Governo Federal.

Além disso, é importante salientar que, aqueles que constaram valores inferiores aos R$ 400, podem considerar o desconto realizado devido ao consignado do Auxílio Brasil, que retira mensalmente as parcelas do valor do benefício automaticamente.

Auxílio Brasil no valor de R$ 600 em 2023?

No último dia 06 de novembro, a PEC que determina a permanência do Auxílio Brasil n valor de R$ 600 foi enviada ao Congresso Nacional. O envio ocorreu após reunião da equipe de transição do novo governo, comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

É importante salientar que a previsão orçamentária era que no próximo ano, o Auxílio Brasil fosse disponibilizado no valor de R$ 405. De acordo com informações do futuro governo, um dos motivos para a PEC ser tão importante é justamente a manutenção do valor do benefício, que está sendo liberado atualmente em R$ 600,00.

Quem recebe os pagamentos do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil contempla o mesmo público anteriormente atendido pelo Bolsa Família, sendo:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos;

Lembrando que é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Por fim, se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Consulta ao benefício

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).