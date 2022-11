Novo valor INCRÍVEL para o Bolsa Família 2023 é discutido; veja quanto

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, algumas alterações serão realizadas no Auxílio Brasil a partir do próximo ano. Uma delas se trata do nome do programa.

Logo após a confirmação da vitória de Lula, as alterações no Auxílio Brasil já começaram a ser anunciadas. Atualmente, o futuro governo tenta implementar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), para viabilizar os ajustes que serão realizados em 2023.

Auxílio Brasil em 2023

De acordo com informações do futuro Governo Federal, o nome do programa social voltará a ser Bolsa Família. No entanto, as mudanças não param por aí. O futuro presidente prometeu as seguintes ações:

Valor mínimo do programa permanecerá R$ 600;

Valor extra de R$ 150 para cada criança da família até 6 anos;

Exigência de frequência escolar das crianças e adolescentes de famílias beneficiárias;

Acompanhamento frequente da saúde familiar, com exigência de vacinas.

A PEC de Transição está sendo tramitada com o objetivo de impor a exclusão da regra do teto de gastos e obter recursos necessários seguir com o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600, bem como a criação de um valor extra de R$ 150.

Andamento da PEC de Transição

Recentemente, o Deputado Márcio Macedo (PT-SE) informou que a PEC está em bom andamento. Atualmente, um dos fatores mais discutidos é sobre o auxílio de R$ 150 para cada filho de beneficiários do Bolsa Família com até 6 anos.

Calendário do Auxílio Brasil – novembro

Confira o calendário completo de pagamento do Auxílio Brasil do mês de novembro.

Final do NIS Data do Pagamento 1 17 de novembro 2 18 de novembro 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 25 de novembro 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

Quem recebe os pagamentos do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil contempla o mesmo público anteriormente atendido pelo Bolsa Família, sendo:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos;

Lembrando que é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Por fim, se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Consulta ao benefício

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).