Nubank agora oferece empréstimos com garantia

No início de novembro o Nubank, uma das maiores plataformas de serviços financeiros do mundo e principal banco digital do Brasil anunciou uma novidade. A partir de agora, a fintech deve oferecer empréstimos com garantia para seus clientes. Assim como todos os outros serviços da instituição, a solicitação do empréstimo deverá ser feita pelo aplicativo.

“Nossa proposta é dar aos clientes mais uma opção de crédito – inclusive em casos de pessoas que nunca conseguiram ter acesso a esse tipo de recurso – para que possam resolver imprevistos sem que tenham que mobilizar seu dinheiro guardado. Continuamos focando no crescimento sustentável do nosso portfólio de crédito com garantia”, disse Jessica Paul, líder da área de empréstimos do banco digital. “O que mais nos orgulha neste produto é que desenhamos um fluxo simples e transparente, algo que é, infelizmente, raro nesta categoria”, complementa.

Mais informações sobre o empréstimo com garantia

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, o prazo nessa modalidade de empréstimo pode chegar a 24 meses. Além disso, os recursos aplicados pelos clientes na função “Resgate Planejado” deverão permanecer rendendo no percentual estipulado no ato do investimento.

O banco digital ainda informou que nesta primeira versão do empréstimo com garantia oferecido pela instituição, os clientes que tiverem vários Resgates Planejados não poderão decidir qual usar ou quanto depositar como garantia. Isso significa que a partir do momento em que os clientes emprestam R$ 100,00, será selecionada a aplicação de maior valor para ser utilizada.

“Em caso de atraso no pagamento da parcela, a garantia será utilizada para ajudar o cliente a ficar em dia novamente. Nesses casos, ela será acionada para cobrir o maior número de prestações possíveis restantes”, explica o Nubank.

Como já dito anteriormente, a contratação do empréstimo com garantia no Nubank deve ser feita diretamente no App da instituição. Para isso, os clientes devem acessar a área de empréstimos dentro do aplicativo e selecionar a opção “Empréstimo com dinheiro guardado”. Nessa seção é possível fazer uma simulação antes de confirmar a operação para conferir as taxas e condições da contratação.

De acordo com o Nubank, os valores e taxas de juros do empréstimo com garantia podem variar de acordo com cada cliente. Isso acontece por conta da análise feita pela instituição que leva em consideração o perfil de consumo e outras informações relevantes sobre o usuário. Mais informações sobre a novidade do Nubank podem ser obtidas diretamente nos canais oficiais da empresa.

Sobre o Nubank

O Nubank foi criado em 2013 e atualmente conta com mais de 70 milhões de clientes na América Latina. O banco digital que oferece mais de 30 produtos financeiros em diversas categorias como: conta digital, cartão de crédito, investimentos, seguros, e diversos outros serviços está entre as cinco instituições com mais clientes no país.

“Somos uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais no mundo, servindo mais de 70 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Em nossa posição de liderança, usamos tecnologia proprietária e práticas inovadoras para criar novas soluções e experiências financeiras para indivíduos e PMEs. Tudo que entregamos é simples, intuitivo, conveniente, de baixo custo, empoderador e humano. Guiando-nos sempre por nossa missão, estamos contribuindo para aumentar o acesso financeiro na América Latina”, diz o banco digital.

Para se tornar cliente do Nubank basta baixar o aplicativo (disponível para aparelhos Android e iOS) e preencher os dados solicitados pela instituição. Vale lembrar que para abrir uma conta no banco digital é preciso ter a idade mínima de 18 anos.