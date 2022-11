Nubank anuncia linha de crédito com garantia; confira a novidade

O Nubank anunciou que em breve oferecerá um empréstimo com garantia aos seus clientes. O lançamento do serviço será a estreia da fintech nesse tipo de modalidade. Na primeira fase de oferecimento do serviço, os interessados poderão contratar o crédito com garantia nas aplicações feitas na função “Resgate Planejado” da conta do Nubank.

“Nossa proposta é dar aos clientes mais uma opção de crédito — inclusive em casos de pessoas que nunca conseguiram ter acesso a esse tipo de recurso — para que possam resolver imprevistos sem que tenham que mobilizar seu dinheiro guardado”, explicou a líder do setor de empréstimo do Nubank, Jessica Paul.

“Continuamos focando no crescimento sustentável do nosso portfólio de crédito com garantia”, completou.

Como funcionará o empréstimo com garantia do Nubank?

O contratante poderá pagar o empréstimo em até 24 meses. A boa notícia é que durante este período os recursos aplicados pelo cliente na função “Resgate Planejado” continuarão rendendo no percentual fixado no momento do investimento.

Todavia, quem tiver mais de uma aplicação no “Resgate Planejado” não poderá escolher qual será reservada como garantia, isso porque, a seleção ocorrerá de forma automática. Mesmo que R$ 100 seja tomando através do serviço, será selecionada a aplicação com o maior valor.

Neste sentido, durante a vigência do empréstimo o montante ficará bloqueado. Caso o cliente atrase no pagamento da parcela do crédito, o Nubank utilizará a garantia para ajudar o cliente a se regularizar novamente, considerando que ela servirá para cobrir a maior quantidade de prestações possíveis.

Taxas

Como sempre, a fintech definirá os valores e taxas de juros de acordo com a análise de crédito individual de cada cliente elegível para a contratação do empréstimo com garantia. Desse modo, essa avaliação é realizada sob vários critérios, até mesmo com utilização de inteligência artificial.

Limite Adicional do Nubank

O banco digital também lançou o “Limite Adicional” para pagamentos de boletos no cartão de crédito. Isso significa que os clientes podem contar com um limite maior no roxinho (apelido dado ao cartão de crédito da empresa) para fazer pagamentos de boletos.

No entanto, a princípio, apenas um grupo de clientes tem acesso ao novo recurso do Nubank, uma vez que o banco digital está disponibilizando o Limite Adicional de forma gradativa.

Como funciona o Limite Adicional do Nubank

Como o nome sugere, o Limite Adicional do Nubank é um valor adicional no cartão exclusivo para pagamentos de boletos. Desse modo, os usuários podem usar o cartão para pagar contas, sem comprometer o crédito que já possuía.

Valor do Limite Adicional

O valor liberado no Limite Adicional varia para cada cliente, considerando os mesmos critérios tradicionais utilizados pela empresa, como a análise prévia de crédito.

Como saber o meu Limite Adicional?

O usuário pode conferir quanto tem disponível de Limite Adicional na hora de pagar um boleto com o cartão de crédito. Neste sentido, caso possua limite, será notificado assim que escolher o pagamento pelo cartão de crédito. Todavia, vale ressaltar que o limite também pode variar, ou seja, pode não ser o mesmo de um mês para o outro.