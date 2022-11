Nubank: Aplicativo sofre com instabilidades na tarde desta quarta (16)

Clientes do Nubank reclamaram em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (16) que o aplicativo da fintech apresentou instabilidades. Usuários de diversos lugares do Brasil disseram não conseguir acessar algumas funções da plataforma do banco digital.

Quais foram os problemas relatados? De acordo com o site Downdetector, o sistema que monitora em tempo real as atividades de diversos serviços virtuais, os problemas relatados até o momento são: 57% das pessoas apresentaram dificuldade para ver o saldo disponível em conta;

25% dos clientes não conseguem fazer login no aplicativo do banco digital;

18% dos usuários não conseguem fazer Pix. Às 13h53, houve um pico de reclamações, quando site detectou 592 relatórios de problemas.

Justificativa do Nubank

Em resposta a algumas críticas no Twitter, a fintech informou que estava ciente da oscilação e que já estava trabalhando para normalizar os serviços o mais breve possível.

Contudo, é importante frisar que alguns dias atrás um problema semelhante aconteceu. No dia 5 de outubro, usuários reclamaram da impossibilidade de fazer transações via Pix.

Nubank libera R$ 200 no cartão de crédito

Uma das novidades da instituição se refere a um recurso que permite aos clientes usar até R$ 200 com o cartão de crédito sem precisar da senha. Esta função é chamada de pagamento por aproximação. Veja como funcionada a ferramenta a seguir.

Vale adiantar que o limite é liberado de maneira automática pelo banco digital e para ser utilizado é necessário ser ativado pelo cliente. A princípio, é importante ressaltar que a ferramenta só está disponível para quem possui a opção de crédito no cartão.

A opção visa fornecer R$ 200 para aqueles que decidirem optar pelo pagamento por aproximação, também chamado de contactless. Em suma, o recurso é voltado para a modalidade de pagamentos por aproximação, não se tratando de um limite extra.

Os usuários podem apenas separar R$ 200 do valor total do seu limite, a fim de utilizarem para os pagamentos por aproximação. Sendo assim, para habilitar a opção, basta:

Acessar o aplicativo do Nubank; Na tela inicial, clicar na área do perfil; Em seguida, escolher a opção “configurar cartão”; Por fim, ativa a opção “compras por aproximação” (contactless).

Como fazer compras pela internet e parcelar em até 24 vezes pelo app do Nubank?

Confira o passo a passo abaixo:

Na hora em que estiver finalizando a compra, clique na opção de pagamento “Nubank”; No momento, você será redirecionado para o aplicativo do banco; Em seguida, escolha entre as opções de débito ou crédito parcelado em até 24 vezes sem juros (dependendo da loja); Para finalizar, confira todos os dados e informe a senha.